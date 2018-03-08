Морские львы на воротах: как обитатели дельфинария в Сочи сыграли в футбол

Дельфинарий в сочинском парке "Ривьера" на один день превратился в главное футбольное поле города, а его обитатели - в весьма находчивых игроков. Таким необычным способом в городе отметили 100 дней до старта чемпионата мира

Все было, как в настоящем матче: ворота, игровое поле, судьи, плюс даже желтые и красные карточки. Причем зрелищными оказались не только пенальти, но и огромное количество трюков, которые афалины успевали проделать, забивая голы.

К примеру, дельфины, совершив сальто над перекладиной, весьма грациозно били по мячу хвостом. В ворота же поставили морских львов. Командой-противником выступал зрительный зал — люди отбивали сильные пасы прямо руками. В итоге необычная игра завершилась ничьей со счетом "2:2".