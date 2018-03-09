Снежный барс зовет весну в Москву

Видео с "зовущим весну" барсом опубликовано на странице Московского зоопарка в Facebook

На самом деле самка снежного барса по кличке Аннет радуется снегу. Однако в зоосаде считают, что так хищница зовет весеннюю погоду.

Сотрудники зоопарка пояснили, что снег для ирбиса — совершенно привычная среда, ведь в природе эти животные обитают в горных районах.

Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Бутане.