В Уфе будущим мамам покажут их еще неродившихся детей

Прикоснуться к своему ребенку еще до его рождения — такую уникальную возможность дарят специалисты жителям Уфы.
В Башкирии начали печатать модели эмбрионов на 3D‐принтере.
Специалисты делают УЗИ-снимки еще не появившегося на свет ребенка, а затем распечатывают его точную проекцию из пластика на 3D-принтере.
Прикоснуться к своему ребенку еще до его рождения — такую уникальную возможность дарят специалисты жителям Уфы.
В Башкирии начали печатать модели эмбрионов на 3D‐принтере.
Непосредственное общение с животным всегда приносит удовольствие. Оказывается, с этим мнением согласны и ежи
Видео с "зовущим весну" барсом опубликовано на странице Московского зоопарка в Facebook
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Узбекистан начал минирование границы в конце 90-х годов прошлого века в связи с опасениями, что на территорию республики из Таджикистана могли проникнуть незаконные бандформирования
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Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.