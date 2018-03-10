В Уфе будущим мамам покажут их еще неродившихся детей

Специалисты делают УЗИ-снимки еще не появившегося на свет ребенка, а затем распечатывают его точную проекцию из пластика на 3D-принтере.

Прикоснуться к своему ребенку еще до его рождения — такую уникальную возможность дарят специалисты жителям Уфы.

В Башкирии начали печатать модели эмбрионов на 3D‐принтере.

Таким образом будущие родители получают не только фото, но и объемную модель своего малыша, которая может быть распечатана из пластика, а также отлита из гипса и покрыта драгоценным металлом.

