Автомобили будущего: как прошло мотор-шоу в Женеве

Некоторые новинки, которые были показаны в Женеве, уже совсем скоро могут появиться в продаже.
Смотрите, как прошел автосалон.
Автошоу в Женеве было грандиозным — зрителям представили концепты — прообразы беспилотных электрических машин
Некоторые новинки, которые были показаны в Женеве, уже совсем скоро могут появиться в продаже.
Смотрите, как прошел автосалон.
Испанские спутники сфотографировали на камеру высокого разрешения 12 российских футбольных стадионов, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018
В субботу, 10 марта, завершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Многие эксперты уже назвали его историческим и самым плодотворным во взаимоотношениях двух стран за последние 26 лет.
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Первый за много лет визит лидера Узбекистана в Таджикистан, хай-тек решения в экономике и начало борьбы с раком в стране – об этих и других главных новостях недели в обзоре Sputnik Узбекистан.
Отделение, которое будет обслуживать жителей Мирзо-Улугбекского района, позволит сократить очереди в других отделениях, где наблюдается наплыв водителей в связи с заменой старых прав на новые образцы
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Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
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Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
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Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.