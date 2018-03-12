Реакция Путина на возвращение Крыма Украине: "Да вы с ума сошли?"

Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма "Путин".
"Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — ответил Владимир Путин.
Российский лидер полностью исключил сценарий, при котором Крым может возвратиться в состав Украины
Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма "Путин".
"Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — ответил Владимир Путин.
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Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.
Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке.