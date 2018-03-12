Реакция Путина на возвращение Крыма Украине: "Да вы с ума сошли?"

Российский лидер полностью исключил сценарий, при котором Крым может возвратиться в состав Украины

© Sputnik/ Алексей Дружинин Путин поделился мыслями о своем преемнике

Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины, а также выразил уверенность, что на это не смогут повлиять никакие обстоятельства.

Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма "Путин".

"Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — ответил Владимир Путин.