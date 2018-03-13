Как выглядит золотая статуя Чака Норриса в Хорватии

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Центр тестирования опубликовал варианты заданий для поступающих в вузы На сайте центра размещены тесты по узбекскому, каракалпакскому, русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, истории, а также английскому, немецкому и французскому языку 315

Узбекистанцы будут изучать творчество казахского поэта Абая Кунанбаева Во имя дружбы и укрепления связей между народами Узбекистана и Казахстана специальный оргкомитет займется проведением конкурсов, мероприятий, а также подготовкой статей и цикла передач о творчестве поэта 76