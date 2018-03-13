Как выглядит золотая статуя Чака Норриса в Хорватии

Памятник американскому актеру установили в честь его 78-летия в местном кафе с одноименным названием.
Высота позолоченной статуи — около двух метров.
В столице Хорватии Загребе установили памятник американскому актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису
Памятник американскому актеру установили в честь его 78-летия в местном кафе с одноименным названием.
Высота позолоченной статуи — около двух метров.
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