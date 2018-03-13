14:54 13 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Продукция на любой вкус: как проходит выставка узбекских товаров в Душанбе

Получить короткую ссылку
Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (33)
106 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Амир Исаев

Выставка узбекских товаров с успехом проходит в Душанбе. Свою продукцию представляют более 100 предприятий из Узбекистана

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон во время визита узбекского лидера в Душанбе открыли в республике выставку узбекских товаров.

Узбекские компании представляют технику, стройматериалы, продукцию энерготехнической отрасли, химические и минеральные удобрения, фармацевтическую, пищевую, легкую и кожевенную промышленность, а также мебель, полиграфическую и бытовую продукцию.

Выставка проходит на территории душанбинского спортивного комплекса "Манеж", передает Sputnik Таджикистан.

 

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (33)
Теги:
Таджикистан, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нефтяные станки-качалки, фото из архива
    Меньше нефти!

    Как Азербайджан перевыполняет план по снижению добычи углеводородов в соответствии с Венскими соглашениями.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • Вид на дома в селе Приморское в районе взрыва. Кадры с беспилотника
    Миллион квадратов смерти

    Более миллиона квадратных метров территории очистили от неразорвавшихся снарядов в абхазском селе Приморское, где в 2017 году сдетонировал склад боеприпасов.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Гонка вооружений

    Армения и Азербайджан в 2016-2017 гг. закупили вооружений на сумму около 700 миллионов долларов – Sputnik узнал, кто потратился больше.

  • Латвийский военный
    Военные прогульщики

    Латвийские резервисты отказываются посещать обязательные военные учения – государство наказывает их штрафом в 10 евро.

  • Портфель в руках чиновника, архивное фото
    Литовское кумовство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объявила войну кумовству в госсекторе – для этого она предложила внести изменения в Трудовой кодекс.

  • валюта
    Глубже и глубже

    Молдова продолжает скатываться в долговую яму – Sputnik посчитал, сколько должен каждый гражданин республики.

  • Пикет у ворот мясокомбината в Раквере
    Стоять до конца!

    Забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината в Эстонии побила рекорд продолжительности – противостояние продолжается уже 34 дня.

  • Досрочное голосование на выборах президента РФ
    Досрочный выбор

    Во всех районах Южной Осетии проходит второй этап досрочного голосования по выборам президента России.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Сбор труппы в МХТ им Чехова
Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях
Выставка узбекских товаров в Душанбе
Продукция на любой вкус: как проходит выставка узбекских товаров в Душанбе
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054