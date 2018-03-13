Продукция на любой вкус: как проходит выставка узбекских товаров в Душанбе

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон во время визита узбекского лидера в Душанбе открыли в республике выставку узбекских товаров.
Узбекские компании представляют технику, стройматериалы, продукцию энерготехнической отрасли, химические и минеральные удобрения, фармацевтическую, пищевую, легкую и кожевенную промышленность, а также мебель, полиграфическую и бытовую продукцию.
Выставка проходит на территории душанбинского спортивного комплекса "Манеж", передает Sputnik Таджикистан.