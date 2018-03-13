Для тонны бешбармака понадобилось мясо девяти лошадей

После приготовления 1 464 килограмма бешбармака и 117-метрового чучука бишкекчане могут попасть в Книгу рекордов Гиннесcа

Организаторы хотели провести мероприятие на центральной площади Бишкека, но местные власти не позволили, так как это может вызвать заторы на дорогах, а также нарушит санитарные нормы, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Блюдо готовили на территории торгового центра "Аю гранд".

Для гигантских национальных угощений понадобилось мясо девяти лошадей. Его начали варить еще накануне а под пристальным наблюдением представителей Книги рекордов Гиннесса.

Бешбармак приготовили из 650 килограммов мелко нарезанного мяса и 700 килограммов теста, над ним трудились 40 поваров и 30 помощников.

Зрителей во время мероприятия развлекали свыше ста эстрадных певцов, акыны-импровизаторы, манасчи, комузисты и танцоры.

Готовое блюдо весило 1 464 килограмма. Бешбармак раздали гостям и нуждающимся.