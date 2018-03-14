Первые шаги подкинутого к дверям охотнадзора в Приморье медвежонка

Мишка также начал исследовать ящик, в который его поместили в центре. Малыш хорошо ест и набирает вес.
Специалисты центра реабилитации надеются, что найденный у дверей охотнадзора зверь сможет вернуться в дикую природу.
Детеныш гималайского медведя, которого в конце февраля подбросили к дверям охотнадзора в Приморье, делает первые шаги в центре реабилитации
Мишка также начал исследовать ящик, в который его поместили в центре. Малыш хорошо ест и набирает вес.
Специалисты центра реабилитации надеются, что найденный у дверей охотнадзора зверь сможет вернуться в дикую природу.
После приготовления 1 464 килограмма бешбармака и 117-метрового чучука бишкекчане могут попасть в Книгу рекордов Гиннесcа
В столице Хорватии Загребе установили памятник американскому актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису
Выставка узбекских товаров с успехом проходит в Душанбе. Свою продукцию представляют более 100 предприятий из Узбекистана
Российский лидер полностью исключил сценарий, при котором Крым может возвратиться в состав Украины
В этот раз Узбекистан решил доказывать свою привлекательность для туристов не песнями и блюдами, а конкретными предложениями и новыми условиями, которые придутся по душе и туристам, и туркомпаниям.
По мнению экспертов, некоторые предприятия Таджикистана действительно могут оказаться под ударом, если товары из Узбекистана будут дешевле
Накануне в таджикских СМИ появилась информация о том, что после открытия границы между Таджикистаном и Узбекистаном на территории города Канибадам произошла драка между торговцами из двух стран
Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.
Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.
Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.
Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.
Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.
Пользователи продукции компании Apple смогут писать на абхазском языке – на платформе iOS запущена абхазская клавиатура.
Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.
Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.
Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?
Фактором дестабилизации служит не "Северный поток-2", а расширение НАТО и открытие офисов этой организации в нейтральных странах, заявил президент Молдовы.
Как депутатам самого русского города Эстонии, где на эстонском языке говорит меньше двух процентов населения, запрещают использовать родную речь.
Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.
Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.
Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.
Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.