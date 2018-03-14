Первые шаги подкинутого к дверям охотнадзора в Приморье медвежонка

Детеныш гималайского медведя, которого в конце февраля подбросили к дверям охотнадзора в Приморье, делает первые шаги в центре реабилитации

Мишка также начал исследовать ящик, в который его поместили в центре. Малыш хорошо ест и набирает вес.

Специалисты центра реабилитации надеются, что найденный у дверей охотнадзора зверь сможет вернуться в дикую природу.