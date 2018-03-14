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Захарова — Терезе Мэй: выносить такие ультиматумы недопустимо

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Реплика Захаровой стала ответом на высказывания британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что Лондон дает Москве 24 часа, чтобы ответить на вопросы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля

В минувший понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила о вероятной причастности России к покушению на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась ультиматумом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая потребовала от Москвы в течение суток объяснить, каким образом боевое вещество "Новичок" могли использовать для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Особенно в Лондоне, столице ядерной державы", — сказала Захарова.

Теги:
химическое оружие, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй, Мария Захарова, Лондон, Москва, Великобритания, Россия



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