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В Индии застрявшего в болоте слоненка вытащили экскаватором

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© Ruptly.

Малыш провел в трясине всю ночь, безуспешно пытаясь выбраться

Сначала активисты пытались вырыть траншею, но им удалось ковшом экскаватора аккуратно подтолкнуть детеныша.

Как проходила операция по спасению слоненка, смотрите в нашем видео.

Теги:
Индия



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