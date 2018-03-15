В Индии застрявшего в болоте слоненка вытащили экскаватором

Сначала активисты пытались вырыть траншею, но им удалось ковшом экскаватора аккуратно подтолкнуть детеныша.
Как проходила операция по спасению слоненка, смотрите в нашем видео.
Малыш провел в трясине всю ночь, безуспешно пытаясь выбраться
Сначала активисты пытались вырыть траншею, но им удалось ковшом экскаватора аккуратно подтолкнуть детеныша.
Как проходила операция по спасению слоненка, смотрите в нашем видео.
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Sputnik выяснил сколько в Кыргызстане человек, названных в честь воинских званий, – "военнослужащих" набралось около сотни.
Делегация авиавластей Таджикистана вылетит в Москву для обсуждения проблемной ситуации с российской авиакомпанией "Уральские авиалинии".