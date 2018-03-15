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Сафаев рассказал о проблемах и задачах в отношениях ЕС и Узбекистана

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Sputnik / Рамиз Бахтиров

Выступая на круглом столе, посвященном вопросам сотрудничества Узбекистана и Европейского Союза, зампред Сената Олий Мажлиса по внешнеполитическим делам Садык Сафаев рассказал о существующих сложностях и стоящих перед сторонами задачах по реализации стратегии сотрудничества.

По его словам, для реализации стратегии сотрудничества необходимо еще решить много вопросов, в том числе касающихся безопасности, борьбы с терроризмом, а также укрепить торгово-экономические связи.

"Один из вопросов, который нам предстоит решить — это выработка общей стратегии по борьбе с экстремизмом, в том числе религиозным. Сейчас ислам уже не чужеродная религия для Европы", — подчеркнул Сафаев.

Также он заметил, что у ЕС и Узбекистана нет долгосрочной программы противодействия по борьбе с наркотрафиком в регионе, который в будущем будет только расти, в том числе со стороны Афганистана.

"У нас есть лишь отдельные мероприятия, а комплексного подхода по этом серьезной угрозе до сих пор нет", — отметил зампред Сената.

Говоря о гуманитарном взаимодействии, Сафаев добавил, что Узбекистан нуждается в расширении сотрудничества в научной сфере, особенно за счет открытия филиалов ведущих учебных заведений.

Подробнее об основных направлениях взаимодействия между Евросоюзом и Узбекистаном, а также о существующих и пока нерешенных проблемах, смотрите в нашем видео.

Теги:
Садык Сафаев, Узбекистан, Международная политика



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