Сафаев рассказал о проблемах и задачах в отношениях ЕС и Узбекистана

По его словам, для реализации стратегии сотрудничества необходимо еще решить много вопросов, в том числе касающихся безопасности, борьбы с терроризмом, а также укрепить торгово-экономические связи.
"Один из вопросов, который нам предстоит решить — это выработка общей стратегии по борьбе с экстремизмом, в том числе религиозным. Сейчас ислам уже не чужеродная религия для Европы", — подчеркнул Сафаев.
Также он заметил, что у ЕС и Узбекистана нет долгосрочной программы противодействия по борьбе с наркотрафиком в регионе, который в будущем будет только расти, в том числе со стороны Афганистана.
"У нас есть лишь отдельные мероприятия, а комплексного подхода по этом серьезной угрозе до сих пор нет", — отметил зампред Сената.
Говоря о гуманитарном взаимодействии, Сафаев добавил, что Узбекистан нуждается в расширении сотрудничества в научной сфере, особенно за счет открытия филиалов ведущих учебных заведений.
Подробнее об основных направлениях взаимодействия между Евросоюзом и Узбекистаном, а также о существующих и пока нерешенных проблемах, смотрите в нашем видео.