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Учения зенитчиков: российские военные уничтожили крылатые ракеты

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© Ruptly.

Зенитчики Южного военного округа успешно провели учения по отражению удара крылатыми ракетами

Военнослужащие зенитной ракетной воинской части 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем "Тор-М2" на полигоне Капустин Яр Астраханской области.

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что боевые расчеты ЗРС "Тор-М2" в течение одного месяца в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.

В ходе зачетных боевых стрельбы было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100 процентов мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели, передает РИА Новости.

Теги:
Россия, Оборона



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