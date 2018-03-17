Учения зенитчиков: российские военные уничтожили крылатые ракеты

Военнослужащие зенитной ракетной воинской части 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем "Тор-М2" на полигоне Капустин Яр Астраханской области.

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что боевые расчеты ЗРС "Тор-М2" в течение одного месяца в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.