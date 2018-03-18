Путин ответил на вопрос о голосовании на выборах: почему через "не могу"?

Президент РФ Владимир Путин голосует на выборах. Всего в списке претендентов на главный пост в стране восемь фамилий.

В России 18 марта проходят выборы президента России. В них участвует 8 кандидатов.

В списке претендентов на главный пост страны лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, беспартийный Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, от "Партии роста", и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Голосование проходит на территории Российской Федерации с 8:00 до 20:00 по местному времени. В Узбекистане в этот день также открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Бухаре и Фергане. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 145 странах мира, где открыты избирательные участки.