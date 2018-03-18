Стальная мощь, или Байк как произведение искусства

Байк KastoLom весом 400 килограммов пытается доказать, что мотоциклы - это не только средство передвижения, но и произведение искусства

Футуристический мотоцикл из нержавеющей стали представила команда KastoLom на шестой международной выставке техники для активного отдыха "Мотовесна-2018", которая проходит в Москве в "Олимпийском".

Стального коня собирали девять месяцев.

Мотоцикл целиком собран из листового металла. Авторы дизайна создали объемные формы из металла, на которых и сделан основной декоративный акцент.





Выставка "Мотовесна–2018" проходит в российской столице с 16 по 18 марта.

