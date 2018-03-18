Стальная мощь, или Байк как произведение искусства

Футуристический мотоцикл из нержавеющей стали представила команда KastoLom на шестой международной выставке техники для активного отдыха "Мотовесна-2018", которая проходит в Москве в "Олимпийском".
Стального коня собирали девять месяцев.
Байк KastoLom весом 400 килограммов пытается доказать, что мотоциклы - это не только средство передвижения, но и произведение искусства
Футуристический мотоцикл из нержавеющей стали представила команда KastoLom на шестой международной выставке техники для активного отдыха "Мотовесна-2018", которая проходит в Москве в "Олимпийском".
Стального коня собирали девять месяцев.
Президент РФ Владимир Путин голосует на выборах. Всего в списке претендентов на главный пост в стране восемь фамилий.
В Красноярске ночной пожар уничтожил выставку восковых фигур героев российской истории в центральном парке города
Зенитчики Южного военного округа успешно провели учения по отражению удара крылатыми ракетами
Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами, под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей
Голосование на выборах президента России проходит в республике при большой активности избирателей; на 12:00 по местному времени свой голос успели отдать свыше двух с половиной тысячи человек
Цены установлены в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан
Автобусы будут ходить между городами Термез — Душанбе, Ташкент — Худжанд, Фергана — Худжанд, Самарканд — Пенджикент
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.
В Мировом институте перевода Библии в Стокгольме найден уникальный перевод Евангелия от Иоанна на абхазском языке.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.
Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".
Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.
Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.
Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.