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Стальная мощь, или Байк как произведение искусства

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© Ruptly.

Байк KastoLom весом 400 килограммов пытается доказать, что мотоциклы - это не только средство передвижения, но и произведение искусства

Футуристический мотоцикл из нержавеющей стали представила команда KastoLom на шестой международной выставке техники для активного отдыха "Мотовесна-2018", которая проходит в Москве в "Олимпийском".

Стального коня собирали девять месяцев.

Мотоцикл целиком собран из листового металла. Авторы дизайна создали объемные формы из металла, на которых и сделан основной декоративный акцент.

Выставка "Мотовесна–2018" проходит в российской столице с 16 по 18 марта.



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