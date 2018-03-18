20:44 18 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента

Получить короткую ссылку
Тема:
Президентские выборы в России 2018 (35)
3610

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Посольство России в Узбекистане отмечает высокую активность избирателей на выборах президента РФ. Уже к 12 часам по местному времени явка превысила 2,5 тысячи человек.

В этот солнечный день сотни избирателей, пришедших в здание российской дипмиссии в Ташкенте встречал духовой оркестр, исполнявший знаменитые и всем знакомые песни и марши.

Большинство граждан России, по тем или иным причинам оказавшиеся в день голосования в столице Узбекистана, пришли отдать свой голос уже с самого утра. Перед участком даже выстроилась приличная очередь.

"Самое главное, что люди пришли выразить свою гражданскую позицию. Не важно, за кого они проголосуют, главное, что они выполнили свой гражданский долг. По крайне мере первыми четырьмя часами голосования я вполне доволен — явка очень высокая", — отметил в интервью Sputnik Узбекистан посол Российской Федерации в республике Владимир Тюрденев.

на выборах президента РФ
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Многолюдно и активно: как проходят выборы президента РФ в Узбекистане
Люди, с кем удалось пообщаться журналистам Sputnik, с большой ответственностью подошли к этому важному политическому событию в жизни России. Даже те, кто многие годы живет в Узбекистане, не теряет связь с Россией и считает необходимым принять участие в формировании ее судьбе.

"Мы выбираем свое будущее, тот путь, по которому Россия пойдет дальше", — подчеркнул один из избирателей.

Всего же 18 марта в Узбекистане были открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны проходило досрочное голосование. Выборы на территории республики завершились в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве)

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (35)

По теме

Тюрденев: Бухара и Фергана в 4-5 раз активнее, чем на выборах в Госдуму
Фетисов: в Узбекистане высокий интерес к выборам президента России
Президентские выборы в России: как голосует страна
Выборы президента России: как отдать свой голос за границей
Теги:
Посольство России в Узбекистане, Владимир Тюрденев, Россия, Ташкент, Выборы



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Пожилые люди тоже наслаждаются выходными, греются под ярким осенним солнцем
    Рассекреченная старость

    Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    Единственный кандидат

    На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
На Земле и даже в космосе: выборы российского лидера в фотографиях
Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента
Досрочное голосование военнослужащих в Севастополе
Президентские выборы в России: как голосует страна

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054