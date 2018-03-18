Под оркестр с чувством долга: как в Ташкенте россияне выбирали президента

Посольство России в Узбекистане отмечает высокую активность избирателей на выборах президента РФ. Уже к 12 часам по местному времени явка превысила 2,5 тысячи человек.

В этот солнечный день сотни избирателей, пришедших в здание российской дипмиссии в Ташкенте встречал духовой оркестр, исполнявший знаменитые и всем знакомые песни и марши.

Большинство граждан России, по тем или иным причинам оказавшиеся в день голосования в столице Узбекистана, пришли отдать свой голос уже с самого утра. Перед участком даже выстроилась приличная очередь.

"Самое главное, что люди пришли выразить свою гражданскую позицию. Не важно, за кого они проголосуют, главное, что они выполнили свой гражданский долг. По крайне мере первыми четырьмя часами голосования я вполне доволен — явка очень высокая", — отметил в интервью Sputnik Узбекистан посол Российской Федерации в республике Владимир Тюрденев.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Многолюдно и активно: как проходят выборы президента РФ в Узбекистане

Люди, с кем удалось пообщаться журналистам Sputnik, с большой ответственностью подошли к этому важному политическому событию в жизни России. Даже те, кто многие годы живет в Узбекистане, не теряет связь с Россией и считает необходимым принять участие в формировании ее судьбе.

"Мы выбираем свое будущее, тот путь, по которому Россия пойдет дальше", — подчеркнул один из избирателей.

Всего же 18 марта в Узбекистане были открыты три избирательных участка — в Ташкенте, Фергане и Бухаре, а в период с 3 по 11 марта в четырех городах страны проходило досрочное голосование. Выборы на территории республики завершились в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве)