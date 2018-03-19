Путин: очень важно сохранить единство нашей многомиллионной команды

Владимир Путин подчеркнул, что результат этих выборов демонстрирует высокую оценку людей уже проделанной работы, а также надежду на успешное будущее.
"Я горжусь, что вы все члены одной большой команды и я часть вашей команды. Нам очень важно сохранить это национальное многомиллионное единство в этих непростых условиях, привлечь на свою сторону и тех, кто голосовал за других кандидатов. Уверен, нас ждет успех!", — заявил президент.
Четвертую строчку с показателем чуть менее полутора процентов заняла Ксения Собчак. Остальные четыре кандидата — Григори Явлински, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.
Подсчет бюллетеней продолжается.