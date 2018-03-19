Путин: очень важно сохранить единство нашей многомиллионной команды

Президент России Владимир Путин выступил перед избирателями на Манежной площади после завершения голосования на выборах главы государства. Он поблагодарил людей за поддержку и выразил уверенность, что страну ждет успех.

Владимир Путин подчеркнул, что результат этих выборов демонстрирует высокую оценку людей уже проделанной работы, а также надежду на успешное будущее.

"Я горжусь, что вы все члены одной большой команды и я часть вашей команды. Нам очень важно сохранить это национальное многомиллионное единство в этих непростых условиях, привлечь на свою сторону и тех, кто голосовал за других кандидатов. Уверен, нас ждет успех!", — заявил президент.

По предварительным данным Центризбиркома России после обработки двух третей голосов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набирающий около 75%. Второе место с большим отставанием занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — около 13% голосов, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали голоса чуть более 6% россиян.

Четвертую строчку с показателем чуть менее полутора процентов заняла Ксения Собчак. Остальные четыре кандидата — Григори Явлински, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.

Подсчет бюллетеней продолжается.