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Путин: очень важно сохранить единство нашей многомиллионной команды

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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (39)
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© Sputnik.

Президент России Владимир Путин выступил перед избирателями на Манежной площади после завершения голосования на выборах главы государства. Он поблагодарил людей за поддержку и выразил уверенность, что страну ждет успех.

Владимир Путин подчеркнул, что результат этих выборов демонстрирует высокую оценку людей уже проделанной работы, а также надежду на успешное будущее.

"Я горжусь, что вы все члены одной большой команды и я часть вашей команды. Нам очень важно сохранить это национальное многомиллионное единство в этих непростых условиях, привлечь на свою сторону и тех, кто голосовал за других кандидатов. Уверен, нас ждет успех!", — заявил президент.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке
© Sputnik/ Vitaliy Ankov
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с результатом более 70%
По предварительным данным Центризбиркома России после обработки двух третей голосов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набирающий около 75%. Второе место с большим отставанием занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — около 13% голосов, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали голоса чуть более 6% россиян.

Четвертую строчку с показателем чуть менее полутора процентов заняла Ксения Собчак. Остальные четыре кандидата — Григори Явлински, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.

Подсчет бюллетеней продолжается.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (39)

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Теги:
ЦИК РФ, Владимир Путин, Россия, Выборы



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