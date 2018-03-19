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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Прямое включение из Центризбиркома России

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РИА Новости

В России завершились выборы президента. Глава Центризбиркома Элла Памфилова оглашает официальные предварительные итоги голосования

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что общая явка на президентских выборах в России была высокой (по предварительным данным, порядка 60% избирателей).

На пост президента РФ претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Согласно предварительным данным, обработано уже 99,79% итоговых протоколов и лидирует действующий президент России.




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