Пламя страсти и семена огня: как завершилась Паралимпиада

По замыслу организаторов церемонии, страсть, главная тема Паралимпиады-2018, объединила мир и, пролетая над Пхенчханом, оставила на его снежных полях семена огня. Как семена прорастают сквозь мерзлую почву, так пламя страсти зимних Паралимпийских игр поднималось все выше и дальше и, наконец, расцвело в сердце каждого человека, а все ограничения растаяли, различия и неравенство между людьми исчезли. Семена страсти превратились в волшебные цветы, которые открывают новые горизонты.

Закончилась церемония разноцветным салютом, как это было, смотрите в нашем видео.