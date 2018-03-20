Миф или реальность: под Бишкеком построили школу за 3,5 миллиона долларов

В бишкекском жилмассиве "Калыс-Ордо" 1 сентября 2017 года открыли школу за практически 3,5 миллиона долларов. Только фундамент и каркас этого здания стоят 1,29 миллиона.

Грант на строительство школы — миллион долларов — выделила китайская компания ТВЕА. Инвесторы самостоятельно выбирали подрядчиков и составляли смету, передает Sputnik Кыргызстан.

Первой компанией, приступившей к возведению объекта, стала "Альто групп", обещавшая построить его за четыре месяца. Застройщику выделили первый миллионный транш, однако тот не выполнил поставленную задачу, и инвесторы расторгли договор, наняв другого подрядчика — "Главстрой". Этой фирме отдали 288 тысяч долларов, но в результате контракт расторгли и с ней. В совокупности две строительные компании получили за фундамент и каркас здания 1 миллион 288 тысяч долларов.

Третий подрядчик, "Айкол Строй", завершил строительство школы, но не смог "уложиться" в предоставленные 759 тысяч долларов, поэтому столичная мэрия выделила еще 1,45 миллиона. Объект сдали в эксплуатацию только в прошлом году.

Редакция обратилась к члену депутатской комиссии Аиде Касымалиевой, которая попыталась ответить на вопрос, правильно ли потратили средства "Альто Групп" и "Главстрой". Парламентарий сообщила, что кыргызская сторона неправомочна подсчитывать расходы, так как в договоре с ТВЕА указано, что инвестор сам выбирает подрядчика и контролирует трату выделенных средств.

Однако Генеральная прокуратура КР считает, что строительство школы должны были завершить исключительно на средства, выделенные китайской компанией. Надзорный орган обвиняет руководство "Айкол Строй" в том, что оно вступило в сговор с сотрудниками Управления капитального строительства и Управления финансов мэрии Бишкека, получив дополнительные средства из бюджета.