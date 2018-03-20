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Модно, молодо, зелено: самые весенние наряды на Miss Union Fashion

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Тема:
События Ташкента (42)
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© Sputnik. /Рамиз Бахтияров

Благотворительная акция с показом мод от именитых узбекских и зарубежных дизайнеров состоялась в галерее "Заркайнар".

В конкурс красоты Miss Union Fashion 2018 приняли участие модели из Азии, Африки и Европы. Среди дизайнеров, представивших свои наряды на суд публике и жюри Заслуженный деятель искусств из Азербайджана Фахрия Халафова, гости из Казахстана Айдархан Калиева и Руслан Молдабаев, грузинский дизайнер ювелирных украшений Майа Арчивадзе, а также представитель итальянской модной индустрии Бруно Далто.

Организатором проекта Miss Union Fashion выступила Гульнара Мухамедова.

"Это мой самостоятельный проект. Он отличается от большинства показов тем, что тут нет каких-то экстравагантных костюмов, дефиле в купальниках. Это просто красивые вещи, которые помогают лучше познакомиться с культурами других стран. Неслучайно, я пригласил на этот конкурс дизайнера из Азербайджана, а также своих друзей из Казахстана и Грузии", — рассказала Мухамедова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Дизайнер Фахрия Халафова
Sputnik
Дизайнер из Азербайджана: посетить Узбекистан было моей давней мечтой
Гостей праздника ждал не только показ мод, но и танцы, которые вкупе с превосходными и индивидуальными костюмами придавали событию налет восточной сказки.

Яркие моменты вечера смотрите в нашем видео.

Тема:
События Ташкента (42)
Теги:
Ташкент, Мода



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