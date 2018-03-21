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Навруз с английским акцентом: посол Британии поздравил таджиков с праздником

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Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпот поздравил таджикистанцев с наступающим праздником, пожелав им счастья и здоровья

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпот поздравил таджикистанцев с наступающим праздником Навруз на таджикском языке.

Посол отметил, что этот год начался с исторического визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он выразил надежду, что эта встреча станет шагом к возобновлению братских отношений между Таджикистаном и Узбекистаном.

"Хорошие отношения между странами необходимы для взаимопонимания и дружбы, а также развития экономических и социальных связей в Центральной Азии", — сказал посол.

Навруз — праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Узбекистана и других стран Центральной Азии, а также Ирана.

В переводе с фарси Навруз означает "новый день" и является одним из самых древних праздников на земле. Стоит отметить, что этот праздник не имеет прямого отношения к исламским обычаям.

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Теги:
Навруз, Великобритания, Таджикистан



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