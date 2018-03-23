Парень из Армении отжался на тыльных сторонах ладоней 41 раз

Для этого достижения Нареку Акопяну понадобилась всего минута

На счету 29-летнего Нарека Акопяна не менее 80 различных достижений. В Книгу рекордов Гиннесса он попал, отжавшись 70 раз за минуту с весом 18,5 кг на спине.

Как парню покорилось очередное достижение, смотрите на видео.