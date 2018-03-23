Абдуллаев: Навруз в столице России празднуют и узбеки, и коренные москвичи

Глава Узбекской национально-культурной автономии Москвы Хабиб Абдуллаев отметил, что праздник Навруз вышел далеко за пределы узбекской и таджикской диаспоры в России

По его словам, Навруз в России празднуют сотни тысяч мигрантов, но в последние годы он становится не только культурным достоянием народов Центральной Азии, но и способом приобщиться к восточной культуре для многих россиян.

Sputnik / Антон Курилкин Абдуллаев: Навруз в Москве покажет мигрантам — они живут в братской стране

"Для узбеков и таджиков это самый главный праздник. И если раньше представители диаспор в России собирались и как-то замкнуто между собой праздновали, то сейчас и к землячествам, и к властям пришло осознание того, что потенциал Навруза намного больше. И что радует, сегодня, когда приходишь на ВВЦ, встречаешь там много представителей других национальностей, коренных москвичей", — пояснил Хабиб Абдуллаев.

Напомним, что в Москве Навруз будут отмечать 25 марта на ВДНХ у павильона №75. Гостей праздника ждут песни, выступления народных танцевальных коллективов и, конечно же, традиционный плов.