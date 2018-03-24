С улыбкой и волнением: Бобур Маджитов перед выступлением в шоу "Ты супер!"

Участник международного вокального конкурса "Ты супер!" Бобур Маджитов не без волнения стоит за кулисами перед выходом на сцену. Но даже в эту минуту он не забывает улыбаться и готов покорить московскую аудиторию своим обаянием

Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!", организованного информационным агентством Sputnik и телекомпанией НТВ, принимают участие более 80 детей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Узбекистан представляют два солиста — Севинч Ходиева и Бобур Маджитов.





Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.