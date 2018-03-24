21:11 24 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

С улыбкой и волнением: Бобур Маджитов перед выступлением в шоу "Ты супер!"

Получить короткую ссылку
Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (18)
99 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Sputnik / Арпи Бегларян

Участник международного вокального конкурса "Ты супер!" Бобур Маджитов не без волнения стоит за кулисами перед выходом на сцену. Но даже в эту минуту он не забывает улыбаться и готов покорить московскую аудиторию своим обаянием

Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!", организованного информационным агентством Sputnik и телекомпанией НТВ, принимают участие более 80 детей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Узбекистан представляют два солиста — Севинч Ходиева и Бобур Маджитов.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.
Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (18)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

  • Заседание парламента Армении (архивное фото)
    Премьер всемогущий

    В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушка во время отыха на Копчагайском водохранилище в Казахской ССР, 1981 год
Развлекались как умели: фотофакты из жизни советских людей
Узбекистанцы в Кыргызстане: видео прибытия поезда Ташкент — Бишкек
Как встретили в Кыргызстане первый поезд Ташкент— Балыкчи
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (март-2018)
Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054