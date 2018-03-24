Как встретили в Кыргызстане первый поезд Ташкент— Балыкчи

Поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи прибыл в Кыргызстан вечером в пятницу, 23 марта. Его встретила делегация государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" во главе с директором Алмазбеком Ногойбаевым.
"Добиться запуска первого в нашей истории железнодорожного рейса удалось благодаря соглашению президентов Шавката Мирзиёева и Сооронбая Жээнбекова. Нам очень приятно, что вы так радушно встретили нас. Данный поезд рассчитан на 300 пассажиров, если понадобится, мы увеличим количество мест до 500", — сказал Икрамов.
Поезд простоял на железнодорожном вокзале в Бишкеке 40 минут и отправился в город Балыкчи Иссык-Кульской области. Отныне состав из Ташкента в Балыкчи будет ездить каждый четверг. В нем семь вагонов-купе, три плацкарта и вагон-ресторан. Плацкартный билет стоит 2 500 сомов, купейный — 3 378, а одно место в вагоне-люкс обойдется в 6 432 сома.