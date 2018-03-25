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"Час Земли": какие объекты отключили в разных городах ради будущего планеты

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© Ruptly. Associated Press

Во время всемирной акции WWF призывает выключить свет и бытовые приборы на час в знак неравнодушия к будущему планеты

"Час Земли" проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

Теги:
час Земли, СНГ



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