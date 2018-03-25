"Час Земли": какие объекты отключили в разных городах ради будущего планеты

"Час Земли" проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
Во время всемирной акции WWF призывает выключить свет и бытовые приборы на час в знак неравнодушия к будущему планеты
"Час Земли" проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
Узбекский участник конкурса "Ты супер!" Бобур Маджитов не прошел во второй тур проекта, но не намерен бросать занятия вокалом.
В борьбу за главный приз проекта вступает еще один претендент из Узбекистана - 15-летний Бобур Маджитов. Ранее во второй тур вышла Севинч Ходиева. Смотрите прямой эфир конкурса в нашей трансляции.
Из Узбекистана в Кыргызстан приехали 77 человек, среди которых железнодорожники, ветераны отрасли и обычные пассажиры
Участник международного вокального конкурса "Ты супер!" Бобур Маджитов не без волнения стоит за кулисами перед выходом на сцену. Но даже в эту минуту он не забывает улыбаться и готов покорить московскую аудиторию своим обаянием
Минивен Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, два человека погибли на месте происшествия, еще девять были госпитализированы в больницу
По итогам конференции участники планируют принять Ташкентскую декларацию, в итоговом документе будет отражена роль самих афганцев и Генассамблеи ООН и Совета безопасности, а также отказ от любых форм терроризма
МИД России связывает появление вертолетов без опознавательных знаков с предстоящей конференцией в Ташкенте
"Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.
В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.
Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.
Госкомитет по репатриации Абхазии отмечает 25-летие. О том, как он создавался, и какая работа ведется сегодня – в материале Sputnik.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.
Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.
Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.
Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?
В Эстонии требуют "мощно" выступить в поддержку Великобритании и выслать из страны российских дипломатов.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
"Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.
В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.
Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.