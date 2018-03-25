При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли трое детей

Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Возгорание на площади в 500 метров произошло в торговый центре в Кемерово, в результате ЧП погибли трое детей, сообщает РИА Новости.

К тушению пожара привлечено более 210 человек и 48 единиц техники.

Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.