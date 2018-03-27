Бобур Маджитов: на проекте "Ты супер!" я обрел новых друзей

Бобур Маджитов покидает проект "Ты супер!", но намерен продолжать заниматься вокалом и обещает вернуться через год

Он выступал с зажигательной песней, которая заставила двигаться весь зал. Однако Бобуру немного не хватило вокальных данных, так что работы впереди предстоит еще много.

"Мне очень понравилась атмосфера конкурса "Ты супер!", но мне не повезло, я не прошел. Это стало для меня очень большой школой, я буду работать над собой, я желаю удачи Севинч. Я верю, она поднимет Узбекистан высоко", — сказал Бобур.

Помимо него Узбекистан в проекте представляет Севинч Ходиева, которая сейчас готовится ко второму туру.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.