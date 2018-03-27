Лавров: активность ИГ в Афганистане угрожает международной безопасности

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в прошлом году в Афганистане зафиксированы рекордные показатели производства опия, отметил глава МИД России

"Особое беспокойство вызывает расширяющееся проникновение так называемого "Исламского государства", граничащего со странами СНГ. Там создаются опорные пункты, проходят подготовку выходцы из Центральной Азии, России", — заметил Сергей Лавров в ходе своего выступления на конференции.

В работе конференции приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.