Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам

Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя, заявил глава республики, поскольку такое затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям.
"Для обеспечения успеха мирного процесса важно предоставить инициативу и выбор формата, времени и места проведения мирных переговоров самим афганцам. Прежде всего, речь идет об отказе от ведения боевых действий и безусловном соблюдении режима прекращения огня как вооруженной оппозицией, так и афганскими национальными силами безопасности", — заявил Мирзиёев.
О чем еще говорил узбекский лидер на международной конференции по Узбекистану, проходящей в Ташкенте 26-27 марта, смотрите в видео Sputnik.