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Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (58)
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© Sputnik. Рамиз Бахтияров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на конференции "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие"

Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политического процесса больше нельзя, заявил глава республики, поскольку такое затягивание будет стоить жизни еще многим невинным людям.

"Для обеспечения успеха мирного процесса важно предоставить инициативу и выбор формата, времени и места проведения мирных переговоров самим афганцам. Прежде всего, речь идет об отказе от ведения боевых действий и безусловном соблюдении режима прекращения огня как вооруженной оппозицией, так и афганскими национальными силами безопасности", — заявил Мирзиёев.

О чем еще говорил узбекский лидер на международной конференции по Узбекистану, проходящей в Ташкенте 26-27 марта, смотрите в видео Sputnik.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (58)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Ташкент, Глава государства, Международный договор



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    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

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Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Мирзиёев: в мирных переговорах важно предоставить инициативу афганцам
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

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