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Узбекские артисты спели "Во имя мира"

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (63)
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Медиа-центр при пресс-службе президента Узбекистана

К международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" узбекские артисты записали песню "Тинчлик учун" — "Во имя мира"

В проекте приняли участие народные артисты Узбекистана Озодбек Назарбеков, Насиба Абдуллаева, Гульсанам Мамазоитова, Фаррух Закиров, Рамиз Усманов, заслуженная артистка Узбекистана Милена Матмусаева, дуэт "Фарход ва Ширин" и детская группа "Тантана".

"По инициативе президента Шавката Мирзиёева в нашем регионе сформировалась обстановка добрососедства и дружбы. Посвященная афганскому вопросу международная конференция стала очередным историческим событием в этом направлении. Исходя из цели данной конференции, медиацентром при пресс-службе президента Республики Узбекистан создана песня о ценности мира и спокойствия, счастье жить в согласии с соседними народами", — прокомментировали в пресс-службе главы республики.

Слова песни написал Ботир Эргашев, музыку — Надыр Умаров. Над созданием клипа работали три режиссера: Хусан Салихов, Жавлон Алиев и Фаррух Абдувосиков. Весь процесс от появления идеи до съемок клипа занял два дня.

Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" прошла в Ташкенте 26-27 марта.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (63)
Теги:
Рамиз Усманов, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Ташкент, Музыка, Переговоры о мире



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