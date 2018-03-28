Эксперты призвали "Талибан" сесть за стол переговоров

На конференции в Ташкенте эксперты высказались о возможности мирного разрешения ситуации в Афганистане.

Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" прошла в Ташкенте 26-27 марта.

В работе форума приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

Делегацию России представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Мнения экспертов по поводу урегулирования ситуации в Афганистане смотрите в видео Sputnik.