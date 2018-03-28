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Эксперты призвали "Талибан" сесть за стол переговоров

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (63)
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Sputnik / Рамиз Бахтияров

На конференции в Ташкенте эксперты высказались о возможности мирного разрешения ситуации в Афганистане.

Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" прошла в Ташкенте 26-27 марта.

В работе форума приняли участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

Делегацию России представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвовали спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Мнения экспертов по поводу урегулирования ситуации в Афганистане смотрите в видео Sputnik.

 

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (63)
Теги:
Талибан, Афганистан, Ташкент, План мирного урегулирования



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Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Эксперты призвали Талибан сесть за стол переговоров
Эксперты призвали "Талибан" сесть за стол переговоров
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

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