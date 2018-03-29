Как таджикистанцы спасли десятки людей из торгового центра в Кемерово

Два уроженца Таджикистана до последнего не выходили из торгового центра и спасали людей

Уроженцы Таджикистана Махмуд Ходжаев и Фарзон Салимов устроились работать в магазин в торговом центре "Зимняя вишня" около двух недель назад. Махмуд работал охранником, а Фарзон — администратором.

© Sputnik/ Илья Питалев Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара 20

Во время пожара в ТЦ простые таджики спасли из огня 50 человек.

"Здравствуйте, я Фарзон, мы работали на втором этаже в отделе "Одежда и обувь", — скромно начинает рассказ один из уроженцев Таджикистана.

Когда начался пожар, Фарзон сидел возле главного входа и практически сразу почуял неладное.

"Я сразу встал, смотрю: люди бегают, все кричат, уже толпа собирается. Началась паника. Мы не стали поддаваться панике, начали эвакуировать людей из магазина. Старались вывести сколько могли, до последнего человека оставались", — рассказывает таджик.

Они оставались в здании торгового центра пока не стал валить черный дым, передает Sputnik Таджикистан.

"Второй этаж заволокло дымом полностью. Мы вытащили всех с этажа, никого не осталось. Потом к нам прибежали двое охранников, сказали: "Закрывайте двери, выходите быстрее сами". Тогда уже никого не было видно в темноте", — вступает в беседу Махмуд.

По их словам, даже когда все вокруг стало черным от едкого дыма, мужчины не уходили и ждали, вдруг кто-то еще спустится сверху, вдруг кого-то еще можно спасти. Лишь когда стало невозможно дышать, они покинули здание.

"Когда нам охранники сказали уходить, мы подумали, раз они так говорят, значит, никого уже наверху нет", — вспоминает администратор магазина. Тогда он не знал, что наверху в закрытом кинотеатре остались маленькие зрители.

По словам таджиков, вместе с ними работали еще два охранника. Они тоже помогали людям, в частности, инвалидам, добраться до спасительного выхода на улицу.

"Мы были в такой ситуации, когда кругом бегают люди, все кричат. Мы старались спасти побыстрее сколько сможем людей. Детей было много. В основном на нашем этаже все с матерями, а сверху спускались дети тоже с родителями. Это же был выходной день, все семьями", — печально добавляет один из них.

Некоторые люди из-за сильного стресса бежали вверх по лестнице, тогда мужчины останавливали их и заставляли бежать вниз на выход.

Когда уроженцы Таджикистана провели людей вниз, они хотели подняться обратно и попытаться спасти других посетителей, но пламя пожара было уже слишком сильным. Было нечем дышать, глаза разъедал черный дым, ничего не было видно.

"Мы соболезнуем всем семьям погибших, у кого были дети. Жалко очень, детей жалко, своих сразу вспомнил", — говорят они вместе, утирая слезы.

Пользователи соцсетей уже назвали таджиков героями. Они выражают им свою благодарность за отвагу во время пожара в Кемерово.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу.

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