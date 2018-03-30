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Вместо игрушки: в ресторане в Китае омара можно выловить краном-автоматом

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Живого омара вместо мягкой игрушки можно выловить краном-автоматом в Китае

Официант с бокалом вина
CC0 / Pixabay
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Необычное развлечение появилось в одном из ресторанов Нанкина. Одна попытка стоит 10 юаней (около 1,3 евро).

"Я думаю, что это намного сложнее, чем обычный кран-автомат. Кран выглядит меньше омара, но когда погружается в воду, их размеры кажутся одинаковыми. Это влияет на мою оценку местонахождения омара. Когда лобстер находится в воде, он выглядит неподвижным. Но когда я поднимаю его краном, он вырывается и затем снова падает в воду. Поймать его нелегко, — заявил случайный ловец омаров, которому удача улыбнулась лишь с 20-й попытки.

Интересно, что выловленного омара тут же готовят и подают клиенту на блюде.

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Теги:
ресторан, Китай



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