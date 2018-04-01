Иероглифы поварским тесаком: китайский каллиграф создает новый метод письма

Известный в Китае мастер каллиграфии Хуан Пуфан рисует иероглифы не только кистью. Мастер вместо кистей использует ножи и рукоятки
Китайский шеф-повар умудряется работать в "острых" условиях: огромным ножом он шинкует тонкий кусочек мяса прямо на воздушном шарике
Все предусмотренные операции прошли в штатном режиме. Средства наземного комплекса управления полностью проконтролировали пуск и полет ракеты
Жертвами разгула стихии стали два человека, повреждены более 1250 домов
Живого омара вместо мягкой игрушки можно выловить краном-автоматом в Китае
Ранее крупнейшему местному оператору связи Beeline было предложено отказаться примерно от половины голосовых радиочастот в пользу конкурентов для равномерного перераспределения спектра
До сегодняшнего дня узбекистанцы могли снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично встретился с людьми, которые проявили героизм и помогали в экстренной ситуации кемеровчанам
В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.
Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.
Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.
Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.
В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.