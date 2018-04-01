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Рев моторов, дым и восточные мотивы: открытие мотосезона в Ташкенте

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© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров

В представлении приняли участие байкеры, показавшие свое мастерство и эффектные трюки. В празднике приняли участие также воспитанники детского дома из Буки, конкурсанты шоу "Ты супер! Танцы".

Благотворительная акция открыла очередной мотосезон. Гости мероприятия могли не только поближе рассмотреть разномастную технику, полюбоваться экстравагантной экипировкой байкеров, а также посмотреть насыщенную программу.

Мотоциклисты исполнили ряд эффектных трюков, а публику развлекали детские коллективы с национальными танцами. Среди гостей шоу оказались и трое участниц конкурса "Ты супер! Танцы". Девочкам праздник понравился и в следующий раз они намерены вновь посетить шоу и покорить зрителей своими номерами.

Как открывали мотосезон-2018 смотрите в нашем видео.

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Теги:
Ташкент, Мотоциклетный спорт, Мотоциклы и мопеды



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