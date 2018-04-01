Рев моторов, дым и восточные мотивы: открытие мотосезона в Ташкенте

Благотворительная акция открыла очередной мотосезон. Гости мероприятия могли не только поближе рассмотреть разномастную технику, полюбоваться экстравагантной экипировкой байкеров, а также посмотреть насыщенную программу.
Мотоциклисты исполнили ряд эффектных трюков, а публику развлекали детские коллективы с национальными танцами. Среди гостей шоу оказались и трое участниц конкурса "Ты супер! Танцы". Девочкам праздник понравился и в следующий раз они намерены вновь посетить шоу и покорить зрителей своими номерами.
Как открывали мотосезон-2018 смотрите в нашем видео.