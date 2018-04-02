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Отменить штрафы и страховку: что требовали бастующие водители в Бишкеке

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Sputnik / Нурис Алымбаев

В Бишкеке рабочую неделю водители маршрутных микроавтобусов начали с забастовки, отказавшись выходить в рейс

Маршруточники потребовали отменить страховку не перевозку людей и не штрафовать их за высадку пассажиров вне остановок.

Какие еще требования перевозчики выдвинули властям, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан.

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Водители маршруток в Бишкеке выдвинули властям немыслимые требования
Теги:
забастовка, маршрутка, Бишкек



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