Отменить штрафы и страховку: что требовали бастующие водители в Бишкеке

Маршруточники потребовали отменить страховку не перевозку людей и не штрафовать их за высадку пассажиров вне остановок.
Какие еще требования перевозчики выдвинули властям, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан.
В Бишкеке рабочую неделю водители маршрутных микроавтобусов начали с забастовки, отказавшись выходить в рейс
Маршруточники потребовали отменить страховку не перевозку людей и не штрафовать их за высадку пассажиров вне остановок.
Какие еще требования перевозчики выдвинули властям, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан.
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В столице Кыргызстана водители маршрутных такси объявили забастовку и выдвинули властям практически невыполнимые требования.
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