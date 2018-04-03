Последствия взрыва в кафе Burger King в Ереване

В результате взрыва в ресторане сети быстрого питания в центре Еревана пострадали граждане Армении, Ирана и России. Среди них дети в возрасте от 6 до 16 лет

Взрыв в ресторане быстрого питания Burger King, расположенном на одной из центральных улиц Еревана — Северном Проспекте — прогремел вечером в понедельник, 2 апреля, передает Sputnik Армения.

Инцидент произошел из-за взрыва баллона с углекислым газом для пивного оборудования. Об этом свидетельствуют осколочные травмы пострадавших.

Жители дома, расположенного в непосредственной близости от ресторана, отметили, что в результате взрыва далеко за пределами точки общепита был слышен сильный грохот.

В результате взрыва пострадали восемь человек, среди которых были и иностранные граждане — трое граждан России и двое граждан Ирана.

Большинство из них — дети в возрасте от 6 до 15 лет.