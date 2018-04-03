В борьбу против террористов вступили роботы-разведчики из Франции

Эти роботы, в первую очередь, предназначены для разведки, но их можно использовать в различных целях — от поисковых работ до наблюдения за угрозами терактов. Для этого к аппарату просто нужно подключать нужные модули. Например, детекторы химических средств или взрывчатки.
Робот может переключаться с разведки местности к задымлению помещения и нейтрализации террористов.
Он может двигаться и по ровной поверхности, и по лестницам. Для этого нужно заменить ему колеса на гусеницы.
Роботом можно управлять на расстоянии до километра. Оператор командует всеми его движениями с контроллера, а робот в реальном времени передает ему все необходимую информацию.
Его главная задача — защитить жизни людей, не посылая их в опасные точки.
Все антитеррористические подразделения Франции оснащены этими роботами.