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В борьбу против террористов вступили роботы-разведчики из Франции

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Достоинство робота состоит в том, что он совмещает в себе несколько функций – достаточно лишь поменять модули

Эти роботы, в первую очередь, предназначены для разведки, но их можно использовать в различных целях — от поисковых работ до наблюдения за угрозами терактов. Для этого к аппарату просто нужно подключать нужные модули. Например, детекторы химических средств или взрывчатки.

Робот может переключаться с разведки местности к задымлению помещения и нейтрализации террористов.

Он может двигаться и по ровной поверхности, и по лестницам. Для этого нужно заменить ему колеса на гусеницы.

Роботом можно управлять на расстоянии до километра. Оператор командует всеми его движениями с контроллера, а робот в реальном времени передает ему все необходимую информацию.

Его главная задача — защитить жизни людей, не посылая их в опасные точки.

Все антитеррористические подразделения Франции оснащены этими роботами.

Теги:
Франция, Наука и технологии



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