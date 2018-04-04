Детеныш носорога накинулся на ветеринаров, которые пытались помочь его маме

Правда, ветеринары с легкостью отпихивали мешавшего им малыша, но нет сомнений, что когда-нибудь из него вырастет действительно грозное животное.
Ветеринары, помогавшие вывихнувшей палец самке носорога, не ожидали, что детеныш не совсем правильно поймет их действия. Маленький носорог решил, что маму обижают, и начал делать в сторону людей угрожающие выпады
Правда, ветеринары с легкостью отпихивали мешавшего им малыша, но нет сомнений, что когда-нибудь из него вырастет действительно грозное животное.
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Достоинство робота состоит в том, что он совмещает в себе несколько функций — достаточно лишь поменять модули
В результате взрыва в ресторане сети быстрого питания в центре Еревана пострадали граждане Армении, Ирана и России. Среди них дети в возрасте от 6 до 16 лет
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Началась регистрация участников всемирной образовательной акции "Тотальный диктант" – в Таллинне его впервые напишут на нескольких площадках.
Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.
Казахстан хочет актуализировать договор с Россией о военном сотрудничестве. Какие вопросы обсудили министры обороны двух стран?
В Кыргызстане против гражданина страны, воевавшего в Сирии на стороне боевиков, возбудили дело по статье "наемничество".
Россия и Таджикистан сняли ранее введенные взаимные ограничения для авиакомпаний. О чем договорились стороны?