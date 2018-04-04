Детеныш носорога накинулся на ветеринаров, которые пытались помочь его маме

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В добрый путь: первый поезд с Южного вокзала отправился в Бухару Поэтапно на этот вокзал будут переведены все местные поезда, а также пригородные электрички. Ежедневно Ташкент-Южный способен обслуживать до 11 тысяч пассажиров и принимать 17 поездов. 89

Узбекистан отменил до 2021 года пошлины на ввоз тракторов и грузовиков Ввоз колесных тракторов и тягачей с массой до 20 тонн, а также прицепов освобождается от пошлин и акцизов, которые сейчас составляют 70% от таможенной стоимости указанных транспортных средств 156