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Детеныш носорога накинулся на ветеринаров, которые пытались помочь его маме

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Assosiated Press

Ветеринары, помогавшие вывихнувшей палец самке носорога, не ожидали, что детеныш не совсем правильно поймет их действия. Маленький носорог решил, что маму обижают, и начал делать в сторону людей угрожающие выпады

Правда, ветеринары с легкостью отпихивали мешавшего им малыша, но нет сомнений, что когда-нибудь из него вырастет действительно грозное животное.

Теги:
носорог, смешное видео, Ветеринарный контроль



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