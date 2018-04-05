На мороз в бикини: 50-летняя китаянка может дать фору 20-летним

Елин с удовольствием демонстрирует в интернете свои снимки в купальнике и мечтает сняться в таком одеянии в каждом уголке мира.
В свои годы Лю Елин выглядит максимум на 20, спортивные тренировки и фотосессии на морозе — неотъемлемая часть ее жизни
Елин с удовольствием демонстрирует в интернете свои снимки в купальнике и мечтает сняться в таком одеянии в каждом уголке мира.
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В интернете опубликованы первые кадры из российской биографической драмы о жизни Виталия Калоева, которая выйдет в сентябре текущего года.
После дисквалификации Сауля "Канело" Альвареса, желание провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным выразил ирландский боксер Гэри О'Салливан.
Причиной отравления гостей на свадьбе в бишкекском ресторане, в результате которого 130 человек оказались в больнице, стала курица по-тайски.
На юге Таджикистана в результате землетрясения пострадали 60 домов – специальная комиссия оценивает размеры ущерба, нанесенного стихией.