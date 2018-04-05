Как выглядит обновленный Южный вокзал Ташкента

После реконструкции открылся Южный вокзал Ташкента, который будет обслуживать внутриреспубликанские маршруты, а также пригородные поезда. Первые пассажиры отправились с нового вокзала в Бухару.

Первых после долгого перерыва пассажиров встретил Южный вокзал узбекской столицы. Современное здание из стекла и бетона оснащено всем необходимым для комфортного отдыха и путешествий. Просторные залы и дюжина билетных касс позволяют обеспечить этому железнодорожному узлу пропускную способность в 11 тысяч пассажиров ежедневно. Кроме того, вокзал сможет принимать и отправлять до 17 составов каждый день.

Упор сделан на внутриреспубликанские маршруты, а также пригородные поезда.

Первыми пассажиры отправились с обновленного вокзала в Бухару. в ближайшее время будут запущены или переведены с Центрального вокзала и остальные регулярные маршруты.

Как выглядит новый комплекс и где можно скоротать время в ожидании поезда, смотрите в нашей небольшой видеоэкскурсии.