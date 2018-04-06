Весна идет в КНДР: Ким Чен Ын посмотрел концерт южнокорейских поп-музыкантов

Концерты под названием "Идет весна" прошли 1 и 3 апреля.
Поп-музыканты из Южной Кореи прилетели в КНДР впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пиль.
Популярные исполнители из Южной Кореи прилетели в Пхеньян, северокорейский лидер и его супруга посетили выступление заграничных артистов
Концерты под названием "Идет весна" прошли 1 и 3 апреля.
Поп-музыканты из Южной Кореи прилетели в КНДР впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пиль.
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Аксель Витсель поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу
После реконструкции открылся Южный вокзал Ташкента, который будет обслуживать внутриреспубликанские маршруты, а также пригородные поезда. Первые пассажиры отправились с нового вокзала в Бухару.
В Краснодаре на стройплощадке ЖК "Тургенев" произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи
В свои годы Лю Елин выглядит максимум на 20, спортивные тренировки и фотосессии на морозе — неотъемлемая часть ее жизни
Ответственными за ее разработку назначены недавно созданная Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности при аппарате президента, а также кабмин, Генпрокуратура и Национальное агентство проектного управления
Награду вручил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе очередного заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ, состоявшегося в Минске
Новое ведомство займется выявлением недостатков, которые препятствуют внедрению и реализации реформ в судебно-правовой и социально-экономической сферах
В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.
Эксперт рассказал, почему инициатива премьера Грузии по улучшению гуманитарного состояния в Абхазии и Южной Осетии не повлияет на выбор их граждан.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".
Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.
Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).
Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?
Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.