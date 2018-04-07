Авария лишила малышку матери и сделала инвалидом. Как девочка живет теперь

Как маленькая девочка живет спустя два месяца после трагедии и каковы у нее перспективы на обретение протеза, чтобы нормально передвигаться

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля на улице Элебесова в Бишкеке. Микроавтобус наехал на женщину с ребенком, которая пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте, передает Sputnik Кыргызстан.

Жумайым осталась жива, но врачам пришлось ампутировать ей одну ногу. С тех пор прошло два месяца.

Сегодня за девочкой присматривают отец и бабушка. Последняя рассказала, что внучка любит смотреть мультфильмы и клипы по телефону и даже пытается танцевать. Именно бабушка ухаживала за малышкой в больнице.