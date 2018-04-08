Улетное похудание: как научиться сжигать калории с "прыгающими" ботинками

С помощью "прыгающих" ботинок можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное — весело, увлекательно и задорно.
Джамперы - или "прыгающие" - ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку
С помощью "прыгающих" ботинок можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное — весело, увлекательно и задорно.
В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы
На полигоне в Алабино прошла репетиция парада к Дню Победы с участием 10 тысяч военнослужащих
Как маленькая девочка живет спустя два месяца после трагедии и каковы у нее перспективы на обретение протеза, чтобы нормально передвигаться
Гонки по льду на парусниках прошли на Байкале
Будет проведена встреча на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств, совместная рабочая группа проведет тщательное расследование инцидента и доложит о результатах в ближайшее время
Три человека, находившиеся в машинах, скончались на месте ДТП, еще пятеро - после транспортировки в местную больницу. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести остаются в больнице
Самарканд, Бухара, Ташкент - тысячи соотечественников со всего мира встретятся на грандиозном перекрёстке науки и культуры
В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.
Эксперт рассказал, почему инициатива премьера Грузии по улучшению гуманитарного состояния в Абхазии и Южной Осетии не повлияет на выбор их граждан.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".
Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.
Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).
Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?
Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.