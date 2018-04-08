Мамина нежность: кошка "усыновила" бельчонка в Алматы

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Узбекистан и Кыргызстан обсудят стрельбу на границе на встрече в понедельник Будет проведена встреча на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств, совместная рабочая группа проведет тщательное расследование инцидента и доложит о результатах в ближайшее время 170

Восемь человек погибли, еще трое пострадали в ДТП под Самаркандом Три человека, находившиеся в машинах, скончались на месте ДТП, еще пятеро - после транспортировки в местную больницу. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести остаются в больнице 469