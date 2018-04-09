Заплыл на сушу: танкер врезался в дом на берегу Босфора

Инцидент произошел в минувшую субботу в азиатской части Стамбула — в районе Анадолухисар, ущерб оценивается в 85 миллионов долларов США

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк. Никто из людей не пострадал.

Судно, зарегистрированное в Мальте, налетело на берег и ударилось в особняк XVIII века у моста султана Мехмеда Фатиха.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, но особняк серьезно поврежден: разрушена выходящая на воду стена. Причиной аварии стала неисправность рулевого управления.

Босфор временно перекрыли, а судно отбуксировали с места аварии.