Побороть русского медведя, или Как юный Хабиб Нурмагомедов одолел зверя

В далеком 1997 году тогда еще будущий победитель Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов не побоялся выступить против дикого зверя и стал ему достойным противником.
Его отец рассказал, что запись была сделана в Махачкале, когда Хабибу было 9 лет.
Мальчик увидел сидящего на цепи медвежонка, а его отец спросил, не испугается ли тот с ним побороться. Хабиб не испугался, даже несмотря на то, что зверь был без намордника.
В минувшее воскресенье Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.
Он одержал разгромную победу в пятираундовом поединке против американца Эла Яквинты — Нурмагомедов выиграл 26-й раз в 26 проведенных боях.
Отметим, что российский боец впервые получил чемпионский пояс UFC.