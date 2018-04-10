Побороть русского медведя, или Как юный Хабиб Нурмагомедов одолел зверя

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого непобедимый Хабиб Нурмагодев, будучи маленьким мальчиком, сражается с медвежонком

В далеком 1997 году тогда еще будущий победитель Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов не побоялся выступить против дикого зверя и стал ему достойным противником.

Его отец рассказал, что запись была сделана в Махачкале, когда Хабибу было 9 лет.

Мальчик увидел сидящего на цепи медвежонка, а его отец спросил, не испугается ли тот с ним побороться. Хабиб не испугался, даже несмотря на то, что зверь был без намордника.

В минувшее воскресенье Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

Он одержал разгромную победу в пятираундовом поединке против американца Эла Яквинты — Нурмагомедов выиграл 26-й раз в 26 проведенных боях.

Отметим, что российский боец впервые получил чемпионский пояс UFC.