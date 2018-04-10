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Мобильная больница помогает жителям Восточной Гуты

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© Sputnik.

Жители сирийской Восточной Гуты, отказавшиеся покидать свои дома, живут на руинах без всего самого необходимого, в том числе и без медицинской помощи

Сирийское правительство организовало в городе работу мобильных амбулаторий на машинах "Скорой помощи". Врачи делают прививки детям и взрослым, проводят консультации, раздают лекарства. К машинам выстраиваются очереди.

 

 

 

Теги:
Сирия, Послевоенное восстановление, Скорая медицинская помощь, Медицинские услуги



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