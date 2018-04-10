Мобильная больница помогает жителям Восточной Гуты

Сирийское правительство организовало в городе работу мобильных амбулаторий на машинах "Скорой помощи". Врачи делают прививки детям и взрослым, проводят консультации, раздают лекарства. К машинам выстраиваются очереди.
Жители сирийской Восточной Гуты, отказавшиеся покидать свои дома, живут на руинах без всего самого необходимого, в том числе и без медицинской помощи
Сирийское правительство организовало в городе работу мобильных амбулаторий на машинах "Скорой помощи". Врачи делают прививки детям и взрослым, проводят консультации, раздают лекарства. К машинам выстраиваются очереди.
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Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.
Как повлияет отмена Таджикистаном обязательной регистрации для иностранцев, находящихся в стране в течение 10 дней, рассказал эксперт.